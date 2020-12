“Dayane Mello è bisex e ha una relazione”: la rivelazione scuote il GfVip (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dandolo svela scioccanti rivelazioni su Dayane Mello, a quanto pare è bisessuale e ha una relazione con una donna fuori dalla casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello torna ad attirare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dandolo svela scioccanti rivelazioni su, a quanto pare è bisessuale e ha unacon una donna fuori dalla casa del Grande Fratello Viptorna ad attirare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ancora scintille al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: stavolta c’è di mezzo una tale Maria, che avrebbe provocato una grave crisi di gelosia. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ...

