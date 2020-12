Dayane e Rosalinda ai ferri corti, che bordate alle spalle: pesante insinuazione della Mello (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò – alias Adua Del Vesco – sembra intraprendere la strada del non ritorno. Dopo il feeling e l’amicizia speciale sbandierate a favore di camera, non senza il pensiero dei maliziosi su una presunta strategia, il sentimento tra le due pare virare verso il rancore. I recenti ingressi in casa non sembrano facilitare i chiarimenti: la modella brasiliana e l’attrice siciliana, sempre più lontane, sembrano trovare i loro punti di riferimento in nuovi inquilini. Leggi anche >> Dayane Mello il gesto terribile al GF Vip, bufera social: «Questo proprio no!», appello a Signorini Dayane Mello e Adua, rapporto in crisi: frecciatine alle spalle È proprio durante uno sfogo con la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il rapporto traCannavò – alias Adua Del Vesco – sembra intraprendere la strada del non ritorno. Dopo il feeling e l’amicizia speciale sbandierate a favore di camera, non senza il pensiero dei maliziosi su una presunta strategia, il sentimento tra le due pare virare verso il rancore. I recenti ingressi in casa non sembrano facilitare i chiarimenti: la mobrasiliana e l’attrice siciliana, sempre più lontane, sembrano trovare i loro punti di riferimento in nuovi inquilini. Leggi anche >>il gesto terribile al GF Vip, bufera social: «Questo proprio no!», appello a Signorinie Adua, rapporto in crisi: frecciatinespÈ proprio durante uno sfogo con la ...

GrandeFratello : 'Dovete cercare di proteggere il vostro rapporto' ?? #GFVIP - GrandeFratello : Gelosia? Un rapporto che non trova una vera direzione? Troppo per essere amiche ma 'troppo poco' per diventare più… - GrandeFratello : Tra Dayane e Rosalinda il rapporto diventa sempre più complesso... maturo, se vogliamo. Ma nelle ultimissime ore so… - Trash20202 : Dayane dice che mario e rosalinda si piacciono, sonia dice che in realtà mario vuole lei (a sonia). Dayane fa capi… - comevtnaya : RT @_unstoppablexx_: Lungi da me difendere Rosalinda perché non mi piace ma Tommaso e Stefania sono sempre stati forti e Rosalinda ci ha se… -