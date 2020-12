Dayane, cosa pensa davvero la modella brasiliana: “Siete finti, volete prendere ancora in giro la gente?” (Di giovedì 24 dicembre 2020) A Dayane non gliela si fa, o almeno è quanto sostiene la modella brasiliana, che sembra abbia preso in grazia Samantha De Grenet in questi ultimi giorni al Grande Fratello Vip 5, senza sapere però che la conduttrice televisiva è destinata a concludere amaramente la sua avventura. Simpatia o alleanza (strategica?) a parte, rimane un punto cruciale: la Mello ha sparato a zero su due concorrenti del GF, ritenendoli più finti della foto del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ecco, non è difficile indovinare di chi si tratta: Pierpaolo rimane nel cast fisso, al suo fianco però si è ora aggiunta Giulia. Insomma, i Prelemi, avete capito. Le accuse di Dayane Mello contro Pierpaolo e Giulia Quando si assiste a uno spettacolo palesemente finto, o si deve criticare una persona per il suo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 dicembre 2020) Anon gliela si fa, o almeno è quanto sostiene la, che sembra abbia preso in grazia Samantha De Grenet in questi ultimi giorni al Grande Fratello Vip 5, senza sapere però che la conduttrice televisiva è destinata a concludere amaramente la sua avventura. Simpatia o alleanza (strategica?) a parte, rimane un punto cruciale: la Mello ha sparato a zero su due concorrenti del GF, ritenendoli piùdella foto del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ecco, non è difficile indovinare di chi si tratta: Pierpaolo rimane nel cast fisso, al suo fianco però si è ora aggiunta Giulia. Insomma, i Prelemi, avete capito. Le accuse diMello contro Pierpaolo e Giulia Quando si assiste a uno spettacolo palesemente finto, o si deve criticare una persona per il suo ...

_Ecl1pse_00 : E comunque a tutti quelli che non vedono la cattiveria in Dayane, che non capiscono quanto sia tossica come amica,… - santanaslam : A me la superbia di Tommaso nel dire ‘ voglio andare io in nomination con Dayane così vediamo poi la gente cosa sce… - escopataebbasta : On fire cosa? Come lei può fare il tour mondiale mentre Dayane non può sfogarsi con nessuno? #gfvip - scintilIe : @solendi8 Ma ossessionate di cosa che passi la giornata sull’# a infangare Dayane, se mi spunti in continuazione no… - HedaLexaIsBack : RT @francinnocenti: Ma Adualinda si è rincoglionita? Ha fatto 100 giorni a parlare prima con gli altri e poi con Dayane ?? ma on fire cosa?… -