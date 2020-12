Danny Rose arrestato per guida pericolosa: guai per il Tottenham e Mourinho (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arriva una brutta notizia in casa Tottenham. Il club inglese è riuscito a staccare il pass per la semifinale di EFL Cup dopo il successo contro lo Stoke City, adesso devono fare i conti con il caso Danny Rose. Il difensore non era stato convocato per la partita e ha pensato bene di passare una notte in prigione per ‘guida spericolata’. L’inglese è finito in manette in seguito ad un incidente avvenuto in piena notte: è finito contro lo spartitraffico sull’autostrada A45 a Northampton. Il calciatore ha trascorso la notte n prigione nella stazione di polizia nel Northamptonshire. Arresto Danny Rose, i dettagli dalla Polizia (Photo by Clive Rose/Getty Images)La Polizia ha rivelato tutti i dettagli dell’arresto, nel comunicato non è stato fatto il nome di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arriva una brutta notizia in casa. Il club inglese è riuscito a staccare il pass per la semifinale di EFL Cup dopo il successo contro lo Stoke City, adesso devono fare i conti con il caso. Il difensore non era stato convocato per la partita e ha pensato bene di passare una notte in prigione per ‘spericolata’. L’inglese è finito in manette in seguito ad un incidente avvenuto in piena notte: è finito contro lo spartitraffico sull’autostrada A45 a Northampton. Il calciatore ha trascorso la notte n prigione nella stazione di polizia nel Northamptonshire. Arresto, i dettagli dalla Polizia (Photo by Clive/Getty Images)La Polizia ha rivelato tutti i dettagli dell’arresto, nel comunicato non è stato fatto il nome di ...

