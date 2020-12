Dallo scongelamento all'iniezione: i cinque step della vaccinazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Federico Giuliani La vaccinazione sarà un procedimento complesso. La denuncia di sindacati e Ordine dei Medici: "Mancano i professionisti" Il conto alla rovescia per la vaccinazione è iniziato: manca ormai pochissimo al prossimo 27 dicembre, giorno in cui verranno somministrate 9.750 dosi del vaccino anti Covid prodotto da Pfizer e BioNTech ai primi cittadini italiani. Un procedimento complicato La vaccinazione non sarà tuttavia una passeggiata. Anzi: sarà un procedimento complesso e ricco di ostacoli. Anche perché le fiale targate Pfizer devono essere conservate a una temperatura polare, a -75°, fatte scongelare e poi mantenute tra i 2 e gli 8 C° per cinque giorni. Ma andiamo con ordine. Il primo passo assomiglia già una sorta di Everest perché il vaccino, come detto, necessita di essere stoccato in ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Federico Giuliani Lasarà un procedimento complesso. La denuncia di sindacati e Ordine dei Medici: "Mancano i professionisti" Il conto alla rovescia per laè iniziato: manca ormai pochissimo al prossimo 27 dicembre, giorno in cui verranno somministrate 9.750 dosi del vaccino anti Covid prodotto da Pfizer e BioNTech ai primi cittadini italiani. Un procedimento complicato Lanon sarà tuttavia una passeggiata. Anzi: sarà un procedimento complesso e ricco di ostacoli. Anche perché le fiale targate Pfizer devono essere conservate a una temperatura polare, a -75°, fatte scongelare e poi mantenute tra i 2 e gli 8 C° pergiorni. Ma andiamo con ordine. Il primo passo assomiglia già una sorta di Everest perché il vaccino, come detto, necessita di essere stoccato in ...

Linee guida e professionisti Gli step appena riassunti provengono da una circolare formata da sette pagine realizzata dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliere (Sifo) e dalla Società Italiana ...

La campagna nazionaleA che punto è il piano di vaccinazione anti Covid (e chi lo sa?)

La Liguria sembra invece essersi ben organizzata. Così come la Toscana, dove è già prevista una catena che va dallo scongelamento, al frazionamento e infine alla somministrazione. Tra le regioni ...

