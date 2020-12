Dalla Vigilia di Natale l’Italia è zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) (Di giovedì 24 dicembre 2020) (foto: Massimo Cebrelli/Getty Images)Quello che è stato ribattezzato decreto Natale – cioè le limitazioni alla libertà di spostamento e assembramento in Italia, dal 24 al 27 dicembre compresi – stabilisce che l’intero territorio nazionale Dalla Vigilia di Natale diventa zona rossa, quella con il massimo grado di allerta stabilito dal governo di Giuseppe Conte, per poi ripassare alla gialla tra il 28 e il 30 e ritornare alle massime restrizioni nei giorni di Capodanno. Dal 24 bar, ristoranti e negozi – con l’eccezione dei supermercati e i negozi di alimentari, le tabaccherie e le edicole – sono chiusi (ma sono consentiti l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio). Inoltre, si può uscire di casa per fare una passeggiata – ovviamente senza creare assembramenti ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) (foto: Massimo Cebrelli/Getty Images)Quello che è stato ribattezzato decreto– cioè le limitazioni alla libertà di spostamento e assembramento in Italia, dal 24 al 27 dicembre compresi – stabilisce che l’intero territorio nazionaledidiventa, quella con il massimo grado di allerta stabilito dal governo di Giuseppe Conte, per poi ripassare alla gialla tra il 28 e il 30 e ritornare alle massime restrizioni nei giorni di Capodanno. Dal 24 bar, ristoranti e negozi – con l’eccezione dei supermercati e i negozi di alimentari, le tabaccherie e le edicole – sono chiusi (ma sono consentiti l’asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio). Inoltre, si può uscire di casa peruna passeggiata – ovviamente senza creare assembramenti ...

