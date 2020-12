Dal Marocco i nuovi equilibri tra Africa | Medio Oriente e Occidente Parla l’amb Balla

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Solo l’altro ieri è atterrato il primo aereo da Israele a Rabat. È certamente tra ipassi che segnano quello che sarà un lungo cammino in fase di strutturazione e trasformazione di una geopolitica che parte dall’passando per ilsino ad arrivare all’, dove ancora una volta gli Stati Uniti tornano ad essere attori di prima linea. Formiche.net ha raggiuntoasciatore delin Italia, Youssef, per capire gli ultimi eventi e tracciarne prospettive e obiettivi. Ambasciatore, il riconoscimento del Sahara marocchino da parte degli Stati Uniti insieme alla ripresa dei rapporti trae Israele, è la notizia di questa fine anno che sorprende e promette di cambiare la geopolitica in nord ...