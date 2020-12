Crotone, è arrivato il Messias: il brasiliano è la rivelazione della Serie A (Di giovedì 24 dicembre 2020) Junior Messias è l’autentica rivelazione di questa prima parte del campionato di Serie A: così il Crotone può sperare nella salvezza Junior Messias sta dimostrando partita dopo partita, gol dopo gol, prestazione dopo prestazione di meritare a pieno titolo la Serie A. L’attaccante del Crotone, di nazionalità brasiliana, nato a Belo Horizonte il 31 maggio del 1991 è una delle sorprese più interessanti di questa Serie A. Lui, che fino a 5 anni fa lavorava come fattorino per la consegna di elettrodomestici e che è poi esploso dopo essere stato tesserato dal Casale in Serie D, oggi trascina il Crotone nel massimo campionato. Come nelle più belle favole, Messias è riuscito a trovare subito la sua dimensione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Juniorè l’autenticadi questa prima parte del campionato diA: così ilpuò sperare nella salvezza Juniorsta dimostrando partita dopo partita, gol dopo gol, prestazione dopo prestazione di meritare a pieno titolo laA. L’attaccante del, di nazionalità brasiliana, nato a Belo Horizonte il 31 maggio del 1991 è una delle sorprese più interessanti di questaA. Lui, che fino a 5 anni fa lavorava come fattorino per la consegna di elettrodomestici e che è poi esploso dopo essere stato tesserato dal Casale inD, oggi trascina ilnel massimo campionato. Come nelle più belle favole,è riuscito a trovare subito la sua dimensione ...

Claudioilgobbo1 : @Tutankhamon131 @realvarriale @Inter Solo tu ci sei arrivato. Perché ci sarebbe da chiedergli come mai la Juve andò… - sportli26181512 : Da fattorino a rivelazione, Messias un jolly da favola per il Crotone: Da fattorino a rivelazione, Messias un jolly… - mrporro79 : Arrivato a 29 anni in Serie A dopo aver fatto il fattorino e partendo dall’Eccellenza. E oggi la dedica a Sergio Ma… - grigiodelcielo : RT @MediasetTgcom24: Crotone, assunto dopo anni passati nel parcheggio di un supermercato: la storia a lieto fine di Kemo, arrivato dal Gam… - Sereciv : RT @MediasetTgcom24: Crotone, assunto dopo anni passati nel parcheggio di un supermercato: la storia a lieto fine di Kemo, arrivato dal Gam… -