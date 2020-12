Cristiano Ronaldo ha tradito Irina, spunta la verità: “Ho trovato nel suo cellulare…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo e Irina Shayk sono stati insieme fino al 2014, a ridosso della cerimonia di consegna del pallone d’oro del calciatore. Essendo personaggi pubblici, hanno dovuto fare i conti con il gossip. I reali motivi della rottura non sono mai stati riferiti. Ecco come sono andate realmente le cose. Cristiano Ronaldo ha tradito Irina L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020)Shayk sono stati insieme fino al 2014, a ridosso della cerimonia di consegna del pallone d’oro del calciatore. Essendo personaggi pubblici, hanno dovuto fare i conti con il gossip. I reali motivi della rottura non sono mai stati riferiti. Ecco come sono andate realmente le cose.haL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

tancredipalmeri : Molti chiedono sui casi alla moviola di Juventus-Fiorentina: c’era secondo giallo per Borja Valero, il fallo su Ber… - Gazzetta_it : #Juve, #Ronaldo rabbia e ferie: #Natale a #Dubai senza obbligo di quarantena - goal : Winners of #TheBest FIFA Men's Player award ?? 2016: Cristiano Ronaldo 2017: Cristiano Ronaldo 2018: Luka Modric 20… - LittlePrinceCm8 : Parte nella notte per le vacanze, la mattina presto è già in palestra per allenarsi. Voglio 25 CRISTIANO RONALDO cazzo. - GiuseppeLepera5 : I cittadini di serie B devono stare chiusi in casa e uscire solo per necessità..i calciatori possono andare a Dubai… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Ronaldo, la rabbia e le ferie: Natale a Dubai senza obbligo di quarantena La Gazzetta dello Sport Georgina Rodriguez in montagna, che curve sulla neve

Prima ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower postando scatti molto sexy davanti all’albero di Natale, dove fra le lucine e l’atmosfera delle ...

Juventus, Paganini: 'Mi è stato detto che progetto Pogba per gennaio è concreto'

Il giornalista sportivo della Rai, su Twitter, ha affermato che il centrocampista francese potrebbe arrivare in prestito.

Prima ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower postando scatti molto sexy davanti all’albero di Natale, dove fra le lucine e l’atmosfera delle ...Il giornalista sportivo della Rai, su Twitter, ha affermato che il centrocampista francese potrebbe arrivare in prestito.