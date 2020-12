Crisi di governo, Conte: “Disponibile al confronto, ma sia nell’interesse del paese” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Crisi di governo, il premier Conte si dichiara Disponibile al confronto ma lancia anche un avvertimento che sembra destinato a Matteo Renzi. Disponibile al confronto, ma soltanto “nel segno della funzionalità’ degli interessi generali e non delle singole parti delle forze di maggioranza”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020)di, il premiersi dichiaraalma lancia anche un avvertimento che sembra destinato a Matteo Renzi.al, ma soltanto “nel segno della funzionalità’ degli interessi generali e non delle singole parti delle forze di maggioranza”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio Giuseppenel L'articolo proviene da Inews.it.

