Crisi Arsenal, il tecnico del West Bromwich infierisce: “Nostri rivali per la salvezza. Sono sfiduciati e speriamo di batterli” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Samuel Allardyce non ha dubbi. Il tecnico del West Bromwich ha parlato in vista della gara dei suoi contro il Liverpool in ottica delle prossime sfide che posSono valere punti importanti per la salvezza. Senza alcun timore, il mister ha inserito l'Arsenal, in piena Crisi di risultati, tra le rivali per la permanenza in Premier League.Come riporta il Sun, Allardyce ha detto: "Dato che Sono nelle otto peggiori squadre, allora sì, Sono concorrenti per la salvezza. Sono decisamente i Nostri rivali nella lotta per la sopravvivenza nella massima serie inglese. L'Arsenal ha perso ancora contro il Manchester City, e anche se non si è trattato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Samuel Allardyce non ha dubbi. Ildelha parlato in vista della gara dei suoi contro il Liverpool in ottica delle prossime sfide che posvalere punti importanti per la. Senza alcun timore, il mister ha inserito l', in pienadi risultati, tra leper la permanenza in Premier League.Come riporta il Sun, Allardyce ha detto: "Dato chenelle otto peggiori squadre, allora sì,concorrenti per ladecisamente inella lotta per la sopravvivenza nella massima serie inglese. L'ha perso ancora contro il Manchester City, e anche se non si è trattato ...

