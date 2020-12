Covid, Trump: 'Più di un milione di americani già vaccinati, ritmo record' (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Più di un milione di americani hanno già ricevuto il vaccino contro il 'virus cinese', un ritmo record'. Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il dato è stato confermato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Più di undihanno già ricevuto il vaccino contro il 'virus cinese', un'. Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald. Il dato è stato confermato ...

Israele e la crisi politica. Dopo tre gironi elettorali in meno di un anno e la nascita di un governo di larghe intese, nato con lo scopo di gestire la pandemia, le tensioni dentro la traballante magg ...

Covid, Trump: "Più di un milione di americani già vaccinati, ritmo record"

"Più di un milione di americani hanno già ricevuto il vaccino contro il 'virus cinese', un ritmo record". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il dato è stato ...

