Covid, Rezza e Brusaferro: "In Italia Rt sotto l'1 tranne in una Regione" (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati resi noti nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia con il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute e il presidente dell’Iss Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati resi noti nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia con il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute e il presidente dell’Iss

infoitsalute : Covid Italia, Rezza-Brusaferro: «Fase decrescente ma rallentata» - infoitsalute : Covid, Rezza e Brusaferro: 'In Italia Rt sotto l'1 tranne in un Regione' - infoitsalute : Covid, l'ultimo avvertimento prima di pranzi e cene: parla Rezza - LaStampa : Covid, Rezza e Brusaferro: 'In Italia Rt sotto l'1 tranne in una Regione' - Affaritaliani : Covid, Rezza (ISS): “Situazione instabile, sembra una fase di transizione” -