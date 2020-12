Covid, Rezza e Brusaferro: “In Italia Rt sotto l’1 tranne in due regioni, Veneto e Molise” (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati resi noti nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia con il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute e il presidente dell’Iss Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati resi noti nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia con il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute e il presidente dell’Iss

aldoceccarelli : RT @Agenzia_Italia: Natale in pochi per tutelare gli anziani, l'appello di Rezza agli italiani - Agenzia_Italia : Natale in pochi per tutelare gli anziani, l'appello di Rezza agli italiani - delluccimarco1 : Covid, Rezza: 'C'e' variante inglese e sudafricana' - italiaserait : Covid, “L’Rt è in lieve aumento” afferma Brusaferro (Iss). Rezza: “Rianimazioni oltre la soglia” - clikservernet : Rezza: “La variante Covid più trasmissibile degli altri ceppi, ma non risulta alterazione nella risposta al vaccino” -