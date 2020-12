Covid, purtroppo la media positivi/tamponi è ancora alta. Unica ‘luce’ il boom di guariti (Di giovedì 24 dicembre 2020) E’ Natale e siamo tutti più buoni e speranzosi ma, purtroppo, qualcosa non sta funzionando. Speriamo che questo lockdown natalizio porti risultati significativi perché, come dimostrano i dati di oggi, se è vero vi sono regioni virtuose, quelle invece più preoccupanti delle altre (come il Veneto: 3.837 casi da ieri), vanificano le speranze restituendoci numeri ancora troppo alti. Sale ancora la media tra numero di tamponi effettuati e positivi Oggi infatti vediamo che è salito il rapporto fra il numero di tamponi effettuati e positivi, raggiungendo il 9,3%. Nelle ultime 24 ore infatti, a fronte di 193.777 tamponi eseguiti, sono usciti altri 18.040 nuovi contagi. Dato che il ministero della Salute certifica nel report quotidiano, dove si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 dicembre 2020) E’ Natale e siamo tutti più buoni e speranzosi ma,, qualcosa non sta funzionando. Speriamo che questo lockdown natalizio porti risultati significativi perché, come dimostrano i dati di oggi, se è vero vi sono regioni virtuose, quelle invece più preoccupanti delle altre (come il Veneto: 3.837 casi da ieri), vanificano le speranze restituendoci numeritroppo alti. Salelatra numero dieffettuati eOggi infatti vediamo che è salito il rapporto fra il numero dieffettuati e, raggiungendo il 9,3%. Nelle ultime 24 ore infatti, a fronte di 193.777eseguiti, sono usciti altri 18.040 nuovi contagi. Dato che il ministero della Salute certifica nel report quotidiano, dove si ...

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Capital. Ecco le sue dichiarazioni. “Il Covid è stato purtroppo un evento epocale, che nessuno poteva im ...

