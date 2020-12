Covid, partorisce due gemelli e va in rianimazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una donna di 43 anni di Bari ha partorito i suoi due gemellini e dopo di che è stata subito trasferita in rianiamazione: le complicazioni del Covid le stavano impendendo di respirare adeguatamente. Da 6 al 22 novembre è in rianimazione che è rimasta, a combattere contro questo terribile mostro. Insieme a lei, gli infermieri che la donna stessa definisce i suoi “angeli custodi”. È questa la storia di Luciana De Rosa, che a distanza di un mese dalle sue dimissioni dall’ospedale è tornata in ospedale con cestini e panettoni da distribuire agli infermieri, per ringraziarli del loro esemplare lavoro. Luciana racconta ai giornalisti di TGCOM l’inizio del suo incubo, il 2 novembre: “Inizio ad avere febbre alta, non sento più i sapori e avverto dolori al ventre. Mi reco immediatamente in ospedale, a Bari, e mi sottopongono al tampone: ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una donna di 43 anni di Bari ha partorito i suoi dueni e dopo di che è stata subito trasferita in rianiamazione: le complicazioni delle stavano impendendo di respirare adeguatamente. Da 6 al 22 novembre è inche è rimasta, a combattere contro questo terribile mostro. Insieme a lei, gli infermieri che la donna stessa definisce i suoi “angeli custodi”. È questa la storia di Luciana De Rosa, che a distanza di un mese dalle sue dimissioni dall’ospedale è tornata in ospedale con cestini e panettoni da distribuire agli infermieri, per ringraziarli del loro esemplare lavoro. Luciana racconta ai giornalisti di TGCOM l’inizio del suo incubo, il 2 novembre: “Inizio ad avere febbre alta, non sento più i sapori e avverto dolori al ventre. Mi reco immediatamente in ospedale, a Bari, e mi sottopongono al tampone: ...

