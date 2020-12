Covid Italia, bollettino oggi 23 dicembre: 14.552 nuovi casi e 553 morti. Tasso di positività all'8,3%. Oltre 70mila vittime (Di giovedì 24 dicembre 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di mercoledì 23 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.552 (ieri 13.318 ). I morti sono 553 (ieri 628). Con le vittime... Leggi su ilmattino (Di giovedì 24 dicembre 2020) Coronavirus, ildi mercoledì 23. Icontagi nelle ultime 24 ore sono 14.552 (ieri 13.318 ). Isono 553 (ieri 628). Con le...

