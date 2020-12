Covid, "Italia ancora in fase di decrescita, ma rallenta" (Di giovedì 24 dicembre 2020) In tutti i paesi europei c’è una forte circolazione del virus, con zone dove circola più intensamente rispetto ad altre. In Italia c’è ancora una fase decrescente di nuovi casi, che però sta rallentando”. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvia Brusaferro, durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid-19 della Cabina di Regia. Insieme a lui anche Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero. “Siamo a 157 casi per 100mila abitanti nell’ultima settimana, e l’obiettivo deve essere quello di avvicinarci il più possibile a 50 casi per 100mila abitanti” aggiunge Brusaferro, spiegando come l’Rt in quasi tutte le regioni è “inferiore a 1 tranne una”, quale il Molise che “si attesta a 1,1. Si tratta di un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) In tutti i paesi europei c’è una forte circolazione del virus, con zone dove circola più intensamente rispetto ad altre. Inc’èunadecrescente di nuovi casi, che però stando”. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvia Brusaferro, durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale-19 della Cabina di Regia. Insieme a lui anche Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero. “Siamo a 157 casi per 100mila abitanti nell’ultima settimana, e l’obiettivo deve essere quello di avvicinarci il più possibile a 50 casi per 100mila abitanti” aggiunge Brusaferro, spiegando come l’Rt in quasi tutte le regioni è “inferiore a 1 tranne una”, quale il Molise che “si attesta a 1,1. Si tratta di un ...

