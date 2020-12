Covid in Italia: 505 morti. Tasso di positività al 9,3% (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si aggiorna di altri 505 decessi il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. Con 18.040 nuovi casi e 193 mila tamponi processati, il Tasso di positività risale al 9,3%. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si aggiorna di altri 505 decessi il bilancio della pandemia di coronavirus in. Con 18.040 nuovi casi e 193 mila tamponi processati, ildirisale al 9,3%.

