Covid in Italia: 505 morti. Tasso di positività al 9,3%. Superati i 2 milioni di casa da inizio pandemia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si aggiorna di altri 505 decessi il bilancio della pandemia di coronavirus in Italia. Con 18.040 nuovi casi e 193 mila tamponi processati, il Tasso di positività risale al 9,3%. Ieri la percentuale dei positivi sui test era dell?8,3% e i test erano stati 175.364, circa 18 mila in meno. Con i positivi di oggi sono stati Superati due milioni di casi registrati da inizio epidemia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono ora 2.009.317. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si aggiorna di altri 505 decessi il bilancio delladi coronavirus in. Con 18.040 nuovi casi e 193 mila tamponi processati, ildirisale al 9,3%. Ieri la percentuale dei positivi sui test era dell?8,3% e i test erano stati 175.364, circa 18 mila in meno. Con i positivi di oggi sono statiduedi casi registrati daepidemia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono ora 2.009.317.

