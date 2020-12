Covid in Campania, oggi 1.067 contagiati e 19 morti: ritorno sopra quota mille ma l'indice di positività scende (Di giovedì 24 dicembre 2020) scende lentamente l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.067 positivi su 18.426 tamponi effettuati, 276 in più di ieri ma con... Leggi su ilmattino (Di giovedì 24 dicembre 2020)lentamente l'didel Coronavirus inil virus fa registrare 1.067 positivi su 18.426 tamponi effettuati, 276 in più di ieri ma con...

Le guardie mediche notturne e festive si rifiutano di andare a casa dei pazienti Covid o dei malati che accusano una sintomatologia sospetta e il 118 è costretto a intervenire con ...

La situazione di giovedì 24 dicembre sul Coronavirus in Campania

I dati sul contagio in Campania sono incoraggianti, ma non ancora in fase di calo repentino: e c'è grande attesa per il 27 dicembre, giornata europea del vaccino contro il CoViD-19, in attesa che ...

Le guardie mediche notturne e festive si rifiutano di andare a casa dei pazienti Covid o dei malati che accusano una sintomatologia sospetta e il 118 è costretto a intervenire con ...I dati sul contagio in Campania sono incoraggianti, ma non ancora in fase di calo repentino: e c'è grande attesa per il 27 dicembre, giornata europea del vaccino contro il CoViD-19, in attesa che ...