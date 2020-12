Covid, il tasso di positività sale al 9,3%. Superati i due milioni di contagi in Italia (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Sono 18.040 i nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri 14.522) mentre sono 505 i morti (ieri 553) per un totale di 70.900 vittime dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute diffuso alla vigilia di Natale. I tamponi sono stati 193.777 e il tasso di positività che ieri era dell'8,3% (8,28% per la precisione) è salito al 9,3%. Superati i due milioni di contagi Le persone guarite o dimesse sono 22.718 (ieri 20.494) per un totale di 1.344.785, mentre il numero dei malati attuali scende di altre 5.184 unità (ieri -7.139) ed è pari a 593.632. E così dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.009.317 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus. Continua a farsi più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Sono 18.040 i nuovi casi dio da coronavirus (ieri 14.522) mentre sono 505 i morti (ieri 553) per un totale di 70.900 vittime dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute diffuso alla vigilia di Natale. I tamponi sono stati 193.777 e ildi positività che ieri era dell'8,3% (8,28% per la precisione) è salito al 9,3%.i duediLe persone guarite o dimesse sono 22.718 (ieri 20.494) per un totale di 1.344.785, mentre il numero dei malati attuali scende di altre 5.184 unità (ieri -7.139) ed è pari a 593.632. E così dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.009.317 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus. Continua a farsi più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ...

bendellavedova : Il debito per il COVID è esploso e Conte asseconda l’ideologia populista grillina demonizzando un prestito europeo… - fanpage : In Campania l’indice di trasmissibilità del Coronavirus Rt è 0,65: è il più basso d’Italia - Agenzia_Ansa : #covid Superati i 2 milioni di contagi in #Italia. Effettuati in 24 ore 193.777 tamponi, il tasso di positività ri… - sulsitodisimone : Covid, il tasso di positività sale al 9,3%. Superati i due milioni di contagi in Italia - genovesergio76 : Bollettino Covid Lombardia 24 dicembre: 2.656 nuovi casi, tasso di positività sale a 8,2% -