Covid, Guariniello: "Chi rifiuta di vaccinarsi può essere licenziato" (Di giovedì 24 dicembre 2020) "Chi non si vaccina può essere licenziato. Non è un'indicazione 'morale', è ciò che prevede la legge". È questo il punto di vista del magistrato Raffaele Guariniello a proposito del vaccino sul posto di lavoro. In un'intervista al Fatto Quotidiano, ha spiegato che "tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone". Guariniello ha citato il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro che in questi casi prevedrebbe addirittura il licenziamento del lavoratore

