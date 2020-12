Covid, Guariniello: «Chi non si vaccina rischia il licenziamento» (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Chi non si vaccina rischia il licenziamento”: così il giurista e magistrato Raffaele Guariniello chiarisce i risvolti che la mancata somministrazione del vaccino anti-Covid può avere sui lavoratori. Lo fa in un’intervista a Il Fatto Quotidiano citando il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro. “Tutelare la salute – afferma Guariniello – significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. Leggi anche >> Vaccino Covid, Domenico Arcuri: «Sarà possibile raggiungere l’immunità di gregge entro fine estate» Vaccino Covid, cosa dice il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro “Il principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Chi non siil”: così il giurista e magistrato Raffaelechiarisce i risvolti che la mancata somministrazione del vaccino anti-può avere sui lavoratori. Lo fa in un’intervista a Il Fatto Quotidiano citando il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro. “Tutelare la salute – afferma– significare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. Leggi anche >> Vaccino, Domenico Arcuri: «Sarà possibile raggiungere l’immunità di gregge entro fine estate» Vaccino, cosa dice il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro “Il principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per ...

Adnkronos : #Covid, #Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' - arquer12 : RT @ImolaOggi: Covid, giudice Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' (il capo del CSM è sempre Mattarella) - MikeyTheJester : @FmMosca Non solo. Allo stato dell'arte E' ANCORA SPERIMENTALE, non avendo effettuato tutti gli step standard previ… - graaf63 : RT @lucabattanta: @EleLe08 - trincherov : RT @ImolaOggi: Covid, giudice Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' (il capo del CSM è sempre Mattarella) -