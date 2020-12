Covid, Guariniello: «Chi non si fa il vaccino può essere licenziato. Tutelare la salute è obbligo di legge» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Covid, il giudice Guariniello lo spiega chiaramente: vaccinarsi è un dovere. Chi non lo fa rischia il licenziamento. Perché Tutelare la salute è un obbligo di legge. Dunque, la parola d’ordine è vaccinarsi. Un richiamo di legge, prima ancora che etico e medico. E infatti, a confermare l’urgenza sanitaria e giuridica della questione, interviene nel dibattito un magistrato come Raffaele Guariniello. Il quale a riguardo, in un’intervista al Fatto Quotidiano, rilanciata in un esaustivo servizio dal sito dell’Adnkronos, dichiara: «Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone». Anche nel caso del vaccino contro il Covid. Non solo. Il giudice precisa anche ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020), il giudicelo spiega chiaramente: vaccinarsi è un dovere. Chi non lo fa rischia il licenziamento. Perchélaè undi. Dunque, la parola d’ordine è vaccinarsi. Un richiamo di, prima ancora che etico e medico. E infatti, a confermare l’urgenza sanitaria e giuridica della questione, interviene nel dibattito un magistrato come Raffaele. Il quale a riguardo, in un’intervista al Fatto Quotidiano, rilanciata in un esaustivo servizio dal sito dell’Adnkronos, dichiara: «lasignifica vaccinare il maggior numero possibile di persone». Anche nel caso delcontro il. Non solo. Il giudice precisa anche ...

Adnkronos : #Covid, #Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' - orizzontescuola : Vaccino Covid-19, il magistrato Guariniello: “Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di… - SecolodItalia1 : Covid, Guariniello: «Chi non si fa il vaccino può essere licenziato. Tutelare la salute è obbligo di legge»… - ilbarone1967 : RT @ImolaOggi: Covid, giudice Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' (il capo del CSM è sempre Mattarella) - laperlaneranera : RT @ImolaOggi: Covid, giudice Guariniello: 'Chi non si vaccina può essere licenziato' (il capo del CSM è sempre Mattarella) -