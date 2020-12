Covid, chi non si vaccina rischia licenziamento (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alfie Borromeo Chi rifiuta di vaccinarsi contro il coronavirus potrebbe rischiare il posto di lavoro. A dichiararlo in una intervista a Il Fatto Quotidiano è il magistrato Raffaele Guariniello che spiega che “tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. Secondo il giurista la base del ragionamento è che bisogna partire dal “principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, previsto dalla Costituzione”. Tale legge, secondo Guariniello, c’è e sarebbe il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, che “impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alfie Borromeo Chi rifiuta dirsi contro il coronavirus potrebbere il posto di lavoro. A dichiararlo in una intervista a Il Fatto Quotidiano è il magistrato Raffaele Guariniello che spiega che “tutelare la salute significare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”. Secondo il giurista la base del ragionamento è che bisogna partire dal “principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, previsto dalla Costituzione”. Tale legge, secondo Guariniello, c’è e sarebbe il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, che “impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico ...

capuanogio : Crosetti su #Repubblica: la frattura istituzionale tra #Coni e #Figc porta a un verdetto che mette a rischio il cam… - pisto_gol : La decisione del CONI sulla vicenda Juve-Napoli è la pietra tombale sui vertici del calcio italiano, che hanno reda… - TizianaFerrario : sei un negazionista o un no vai? Sei libero di ammalarsi ma non di togliere un posto letto a chi ha usato sempre l… - giacomoclo : RT @Open_gol: La legge, dice, parla chiaro - MikeyTheJester : @FmMosca Non solo. Allo stato dell'arte E' ANCORA SPERIMENTALE, non avendo effettuato tutti gli step standard previ… -