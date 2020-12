Covid: chi è Claudia Alivernini, la prima infermiera vaccinata in Italia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Claudia Alivernini è un’infermiera che lavora allo Spallanzani di Roma e il 27 dicembre riceverà la prima dose del vaccino anti Covid in Italia. (screenshot video)Domenica 27 dicembre anche l’Italia avrà il suo V-Day: il vaccino Pfizer inizierà a essere somministrato alle prime 9750 persone. La precedenza nella somministrazione delle dosi sarà riservata ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa. La prima a ricevere il vaccino sarà un’infermiera dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, Claudia Alivernini. “Vaccinarsi è un atto di amore e di responsabilità nei confronti della collettività – ha dichiarato con soddisfazione alla stampa – Rappresento con ... Leggi su ck12 (Di giovedì 24 dicembre 2020)è un’che lavora allo Spallanzani di Roma e il 27 dicembre riceverà ladose del vaccino antiin. (screenshot video)Domenica 27 dicembre anche l’avrà il suo V-Day: il vaccino Pfizer inizierà a essere somministrato alle prime 9750 persone. La precedenza nella somministrazione delle dosi sarà riservata ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa. Laa ricevere il vaccino sarà un’dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma,. “Vaccinarsi è un atto di amore e di responsabilità nei confronti della collettività – ha dichiarato con soddisfazione alla stampa – Rappresento con ...

