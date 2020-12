Covid, Brusaferro (Iss): 'Fase di decrescita ma rallentata' (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Il nostro Paese è in una Fase decrescente' dell'epidemia 'ma sta rallentando'. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Il nostro Paese è in unadecrescente' dell'epidemia 'ma sta rallentando'. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, nel corso della conferenza ...

