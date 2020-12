Covid-19, nel Sannio 29 nuovi positivi: il bollettino dell’Asl (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 29 i nuovi positivi nel Sannio stando al bollettino emesso dall’Asl di Benevento. Di questi solo tre sono risultati sintomatici, mentre i restanti ventisei sono asintomatici. Buono il numero dei guariti, 34 persone sono infatti riuscite a superare il contagio da Covid-19. Purtroppo si registrano però altri due decessi nel Sannio, gli stessi riportati nel comunicato dell’ospedale “San Pio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 29 inelstando alemesso dall’Asl di Benevento. Di questi solo tre sono risultati sintomatici, mentre i restanti ventisei sono asintomatici. Buono il numero dei guariti, 34 persone sono infatti riuscite a superare il contagio da-19. Purtroppo si registrano però altri due decessi nel, gli stessi riportati nel comunicato dell’ospedale “San Pio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella per portare i nostri auguri al personale della #Difesa impegnato in Italia e nel Mond… - fattoquotidiano : Marco Bentivogli ricoverato d’urgenza: l’ex segretario della Fim-Cisl nel reparto Covid - Agenzia_Ansa : #Usa, Donald #Trump minaccia un mese di caos, 'non me ne vado'. Il tycoon sarebbe arrivato anche a minacciare di no… - Serena57891118 : RT @baseitaliaweb: ??NEWS?? #Covid19: Bentivogli ricoverato d'urgenza ad Ancona (@Agenzia_Italia )-Roma, 24 dic. - Marco #Bentivogli, coordi… - AleSacchi73 : RT @OGiannino: Lo Stato-mamma che dà soldi per bidet e monopattini usa COVID per comprare a spese di tutti la vostra fiducia. Non nel lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo, partiti dalla Pfizer i tir con i vaccini. Macron è uscito dall'isolamento la Repubblica Covid: oltre 18mila positivi, 505 vittime nel giorno della Vigilia di Natale. Superati i 2 milioni di casi in Italia

Con i 18.040 positivi delle ultime 24 ore in Italia sono stati superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia, secondo... Scopri di più ...

Lettera di Babbo Natale alla Melone di Ladispoli – VIDEO

Nel 2020, tutti noi esseri umani abbiamo vissuto la pandemia di covid-19 in prima persona, a causa di un potente, insidioso e subdolo virus che troppo spesso ha fatto vittime in ogni angolo del ...

Con i 18.040 positivi delle ultime 24 ore in Italia sono stati superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia, secondo... Scopri di più ...Nel 2020, tutti noi esseri umani abbiamo vissuto la pandemia di covid-19 in prima persona, a causa di un potente, insidioso e subdolo virus che troppo spesso ha fatto vittime in ogni angolo del ...