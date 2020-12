Covid-19, le famiglie delle vittime bergamasche chiedono giustizia (Di giovedì 24 dicembre 2020) 500 famiglie hanno presentato la richiesta di risarcimento per le vittime del Covid chiamando in causa il Governo. Avevano depositato esposti in Procura, supportati dai Comitati. Le famiglie delle vittime bergamasche chiedono giustizia Lo scorso marzo Bergamo e la sua provincia sono state le più colpite dalla pandemia in Italia. Dopo Codogno, Alzano Lombardo e Nembro hanno vissuto un contagio fuori controllo, 500 famiglie hanno quindi deciso di citare in giudizio l’Esecutivo locale e il Governo nazionale. Enzo Fusco, Avvocato del Foro di Bergamo, esperto in diritto tributario, ha sfortunatamente perso il padre durante la prima ondata della tragica pandemia. Ha fondato e creato così il comitato “Denunceremo”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 dicembre 2020) 500hanno presentato la richiesta di risarcimento per ledelchiamando in causa il Governo. Avevano depositato esposti in Procura, supportati dai Comitati. LeLo scorso marzo Bergamo e la sua provincia sono state le più colpite dalla pandemia in Italia. Dopo Codogno, Alzano Lombardo e Nembro hanno vissuto un contagio fuori controllo, 500hanno quindi deciso di citare in giudizio l’Esecutivo locale e il Governo nazionale. Enzo Fusco, Avvocato del Foro di Bergamo, esperto in diritto tributario, ha sfortunatamente perso il padre durante la prima ondata della tragica pandemia. Ha fondato e creato così il comitato “Denunceremo”. ...

mante : Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia c… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, con il Covid è boom di famiglie beneficiarie nelle grandi città: a Milano e Roma +36% risp… - Ettore_Rosato : Discutiamo la #leggedibilancio per fronteggiare l’emergenza #Covid e finanziare investimenti per famiglie e imprese… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #RedditodiCittadinanza, con il #Covid è boom di famiglie beneficiarie nelle grandi città: a #Milano e #Roma +36% rispett… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #RedditodiCittadinanza, con il #Covid è boom di famiglie beneficiarie nelle grandi città: a #Milano e #Roma +36% rispett… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid famiglie Reddito di cittadinanza, con il Covid è boom di famiglie beneficiarie nelle grandi città: a Milano e Roma… Il Fatto Quotidiano Onlus Terra di Gesù, donati prodotti per l’igiene ai neonati e bambini grazie alla Saccne Rete

24 dicembre 2020 Il Centro Medico “Buon Pastore”, voluto dal dottore cardiologo Francesco Certo, è una struttura polifunzionale che da diversi anni assiste le famiglie più bisognose di Messina. Essa v ...

Menù di Natale 2020: dieci consigli degli chef a tavola

“Le restrizioni introdotte per limitare il contagio da Covid-19 hanno ridotto la possibilità di ritrovarsi ... Sarà un Natale più intimo, ma questo non impedirà alle famiglie di festeggiare preparando ...

24 dicembre 2020 Il Centro Medico “Buon Pastore”, voluto dal dottore cardiologo Francesco Certo, è una struttura polifunzionale che da diversi anni assiste le famiglie più bisognose di Messina. Essa v ...“Le restrizioni introdotte per limitare il contagio da Covid-19 hanno ridotto la possibilità di ritrovarsi ... Sarà un Natale più intimo, ma questo non impedirà alle famiglie di festeggiare preparando ...