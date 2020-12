Covid-19, in Italia 14.522 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 175.364 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 553 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati risale all'8,28%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 175.364 tamponi analizzati in tuttae altri 553 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati risale all'8,28%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella per portare i nostri auguri al personale della #Difesa impegnato in Italia e nel Mond… - bendellavedova : Il debito per il COVID è esploso e Conte asseconda l’ideologia populista grillina demonizzando un prestito europeo… - Agenzia_Ansa : #Covid, in negozi di #Roma cartello 'Basta' contro le chiusure. Protesta in tutta #Italia per misure del governo… - inPrimisNotizie : L'Italia supera le 70mila vittime da covid-19. Oggi tutte le regioni in zona rossa fino a lunedì, obbligo di autoce… - ToninoCogoni : RT @jacopo_iacoboni: Altro triste record europeo assoluto per l'Italia nella gestione della pandemia: siamo il primo paese in Europa (Uk c… -