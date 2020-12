Covid-19, i numeri della Campania: 1.156 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 1.156 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania su 20.404 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ha comunicato anche 20 decessi. Di questi, 10 sono avvenuti nelle ultime 24 ore e i restanti 10 nei giorni precedenti ma registrati ufficialmente soltanto ieri. Il numero dei guariti sale invece di 1.074 unità. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.156 di cui: Asintomatici: 1.069 Sintomatici: 87Tamponi del giorno: 20.404 Totale positivi: 184.273 Totale tamponi: 1.966.694 ?Deceduti: 20 (*) Totale deceduti: 2.663 Guariti: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 1.156 ipositivi al-19 insu 20.404 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’Unità di CrisiRegioneche ha comunicato anche 20 decessi. Di questi, 10 sono avvenuti24 ore e i restanti 10 nei giorni precedenti ma registrati ufficialmente soltanto ieri. Il numero dei guariti sale invece di 1.074 unità. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.156 di cui: Asintomatici: 1.069 Sintomatici: 87Tamponi del giorno: 20.404 Totale positivi: 184.273 Totale tamponi: 1.966.694 ?Deceduti: 20 (*) Totale deceduti: 2.663 Guariti: ...

RadioRadicale : 1,7 miliardi dei bandi #Covid vinti da imprese straniere. Più del 90% per #mascherine. Il 91,7% dei fondi a impre… - angelis_gerardo : RT @andrea_foschi: @HuffPostItalia Siamo tra i peggiori al mondo per mortalità da COVID, i divieti si accettano se sono utili, e nel nostro… - CronacheNuoresi : Sardegna. Numeri alti per il Covid 19 alla vigilia di Natale: 311 nuovi positivi.... - clara_corsetti : RT @clara_corsetti: La mia inchiesta sugli effetti del #Covid_19 sulla #Salutementale e cosa stanno facendo i vari stati del mondo, e l'Ita… - GaetanoGorgoni : #Covid, 1.458 casi: 71 nel leccese. Numeri in calo. A Lecce 80 dosi di vaccino anticovid per domenica… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri Coronavirus, numeri e statistiche tra Monterotondo, Palombara e Mentana Il Messaggero Vaccino Covid | adesione quasi totale del personale delle 100 Rsa di Puglia

(Giornale7) Numeri che stanno accelerando man mano che si procede con la distribuzione del secondo vaccino di Moderna. Più di 2,7 milioni di persone nel mondo dislocate in sei paesi hanno già ricevuto ...

Covid-19, i numeri della Campania: 1.156 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Sono 1.156 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania su 20.404 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ha comunicato anche 20 decessi ...

(Giornale7) Numeri che stanno accelerando man mano che si procede con la distribuzione del secondo vaccino di Moderna. Più di 2,7 milioni di persone nel mondo dislocate in sei paesi hanno già ricevuto ...Sono 1.156 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania su 20.404 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania che ha comunicato anche 20 decessi ...