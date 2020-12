Covid-19, Heather Parisi lascia tutti senza parole: c’è l’annuncio – FOTO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Covid-19, Heather Parisi lascia tutti senza parole: c’è l’annuncio da parte della bellissima ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl. L’emergenza Covid-19 continua a mietere vittime in Italia e nel resto del mondo, ma la svolta appare davvero vicina grazie al vaccino. C’è, però, qualcuno che non vede di buon occhio questa importante novità: si tratta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020)-19,: c’èda parte della bellissima ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl. L’emergenza-19 continua a mietere vittime in Italia e nel resto del mondo, ma la svolta appare davvero vicina grazie al vaccino. C’è, però, qualcuno che non vede di buon occhio questa importante novità: si tratta L'articolo proviene da Inews.it.

devitocarmine : RT @Adnkronos: #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - EmiSilver1 : RT @Adnkronos: #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - PonytaEle : RT @Adnkronos: #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - Gigi_Piada75 : @evokofficial @ClanUchiha1979 @heather_parisi @TheLancet Il problema è non andare mai a senso unico. Mi spiego: il… - carlossartori19 : RT @Adnkronos: #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' -