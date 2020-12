Covid-19, al “San Pio” processati 518 tamponi: 87 gli esiti positivi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha comunicato di aver processato quest’oggi 518 tamponi, 87 dei quali hanno fornito un esito positivo. Di questi 87, 34 rappresentano nuovi casi di positività al Covid-19: 33 sono persone residenti nella provincia sannita, mentre uno è residente in altra provincia. I restanti 53 tamponi si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha comunicato di aver processato quest’oggi 518, 87 dei quali hanno fornito un esito positivo. Di questi 87, 34 rappresentano nuovi casi dità al-19: 33 sono persone residenti nella provincia sannita, mentre uno è residente in altra provincia. I restanti 53si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LegaSalvini : I RISTORATORI IN CRISI SCENDONO IN PIAZZA A ROMA. ARRIVA ANCHE MATTEO #SALVINI - repubblica : Roma, muore di Covid al San Camillo: gli rubano la fede, gli occhiali e persino i vestiti [di Clemente Pistilli] [a… - fattoquotidiano : Gli sciacalli del Covid non si fermano. Anziano muore all’ospedale San Camillo di Roma, gli rubano la fede e perfin… - Rossonera_21 : RT @LUZrossonero: Tutto meraviglioso però non potere entrare a San Siro in questi mesi è una tortura troppo grande. È veramente insopportab… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Tra poco Papa Francesco celebrerà la messa di Natale a Piazza San Pietro, anticipata in rispetto delle norme anti-covid. https:… -