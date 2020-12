Covid, 18.040 nuovi casi e 505 morti: il bollettino del 24 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 dicembre: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 18.040 Decessi: 505 Tamponi effettuati: 193.777 Ricoveri in terapia intensiva: – I numeri della pandemia Attualmente positivi: 593.632 casi totali: 2.009.317 Decessi: 70.900 Guariti: 1.344.785 Ricoverati in terapia intensiva: Ricoverati in ospedale: In isolamento domiciliare: Sono 18.040 i nuovi positivi, con 193.777 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia. Secondo i dati del ministero della Salute: sono ora 2.009.317. E il tasso di positività che ieri era dell’8,3% (8,28% per la precisione) oggi è salito al 9,3%. Le vittime sono 505. Ieri 14.522 ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 24, contagi, guariti Ultime 24 ore: 18.040 Decessi: 505 Tamponi effettuati: 193.777 Ricoveri in terapia intensiva: – I numeri della pandemia Attualmente positivi: 593.632totali: 2.009.317 Decessi: 70.900 Guariti: 1.344.785 Ricoverati in terapia intensiva: Ricoverati in ospedale: In isolamento domiciliare: Sono 18.040 ipositivi, con 193.777 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Superati i due milioni diregistrati da inizio epidemia. Secondo i dati del ministero della Salute: sono ora 2.009.317. E il tasso di positività che ieri era dell’8,3% (8,28% per la precisione) oggi è salito al 9,3%. Le vittime sono 505. Ieri 14.522 ...

