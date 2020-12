Cosa c’è in tv il 24 dicembre, vigilia di Natale? la programmazione del giorno per le feste (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natale in tv, Cosa vedere in tv il 24 dicembre (a tema natalizio) Durante i giorni di festa tutti sappiamo che i canali tv sono invasi da film e programmi a tema natalizio ma non sempre è facile scoprire Cosa è in onda e dove. Scandagliando le diverse guide tv proviamo a darvi una guida dei giorni di festa a partire da Cosa vedere in tv il 24 dicembre la vigilia di Natale. N.B.: questo speciale riporta solo i programmi speciali, a sfondo natalizio, diversi rispetto alla normale programmazione tv dei canali. Clicca qui per i dettagli della prima serata del 24 dicembre I primi 9 canali Rai 1 ore 10:25 Concerto di Natale dal teatro alla Scala ore 15:00 Techetechetè – Buon Natale, ovunque ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 dicembre 2020)in tv,vedere in tv il 24(a tema natalizio) Durante i giorni di festa tutti sappiamo che i canali tv sono invasi da film e programmi a tema natalizio ma non sempre è facile scoprireè in onda e dove. Scandagliando le diverse guide tv proviamo a darvi una guida dei giorni di festa a partire davedere in tv il 24ladi. N.B.: questo speciale riporta solo i programmi speciali, a sfondo natalizio, diversi rispetto alla normaletv dei canali. Clicca qui per i dettagli della prima serata del 24I primi 9 canali Rai 1 ore 10:25 Concerto didal teatro alla Scala ore 15:00 Techetechetè – Buon, ovunque ...

