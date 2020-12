Corsa al vaccino, conto alla rovescia verso il V-day. Il 27 dicembre saranno consegnate le prime 9.750 dosi della Pfizer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e il via libera dall’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNtech, potrebbero arrivare entro Natale le scorte che sono destinate al nostro Paese. I tir dell’azienda farmaceutica con le 9.750 dosi sono in partenza dal Belgio per raggiungere i confini italiani ed essere scortati dalle forze dell’ordine fino a Roma. Le dosi saranno poi distribuite il 26 dicembre ai siti principali in vista del V-Day di domenica 27: la mega-campagna di vaccinazione in tutte le regioni e in contemporanea nei 26 paesi Ue. La prima vaccinata in Italia si chiama Claudia Alivernini, ha 29 anni ed è un’infermiera: lavora presso il reparto malattie infettive dello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e il via libera dall’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio delanti-Covid-BioNtech, potrebbero arrivare entro Natale le scorte che sono destinate al nostro Paese. I tir dell’azienda farmaceutica con le 9.750sono in partenza dal Belgio per raggiungere i confini italiani ed essere scortati dalle forze dell’ordine fino a Roma. Lepoi distribuite il 26ai siti principali in vista del V-Day di domenica 27: la mega-campagna di vaccinazione in tutte le regioni e in contemporanea nei 26 paesi Ue. La prima vaccinata in Italia si chiama Claudia Alivernini, ha 29 anni ed è un’infermiera: lavora presso il reparto malattie infettive dello ...

Ecco i nomi e i volti delle prime persone che saranno vaccinate contro il coronavirus. Partirà domenica prossima, il 27 dicembre, la campagna vaccinale contro il Covid-19 in un V-Day che coinvolgerà t ...

Variante Covid e vaccino, tra ipotesi e certezze: parla Palù

il pensiero è subito corso alle ripercussioni sui vaccini in arrivo: saranno efficaci contro il virus mutato? Giorgio Palù, su questo punto, è sicuro: l’arrivo in Italia della variante ...

