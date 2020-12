Coronavirus, variante inglese: primo caso anche in Germania, dall’inizio quasi 30.000 vittime (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati dell'Istituto Robert Koch parlano anche di altri 802 decessi. Ieri il triste record di 962 morti. Il bilancio delle vittime è salito a 28.770 dall'inizio dell'emergenza sanitaria Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) I dati dell'Istituto Robert Koch parlanodi altri 802 decessi. Ieri il triste record di 962 morti. Il bilancio delleè salito a 28.770 dall'inizio dell'emergenza sanitaria

Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - Agenzia_Ansa : La Cina sospende i voli da e per il Regno Unito Timori per la diffusione della variante del coronavirus individuata… - Corriere : Il pediatra: «La variante inglese non è pericolosa per i bimbi ma devono essere vaccin... - xenonian1 : RT @claudio_2022: Coronavirus, un caso della variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. La variante inglese non era in… - RaiNews : Lunghe code di camion dopo la chiusura per 48 ore dei confini con la Francia a causa della nuova variante di… -