Coronavirus: sono 563 i nuovi casi in Toscana e 35 i decessi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 24. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.049 (20 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 24. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggicomplessivamente 1.049 (20 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%)

