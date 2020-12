Coronavirus Sicilia, il bollettino del 24 dicembre: 853 nuovi casi, calano i ricoveri. La situazione a Palermo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 853 i nuovi casi in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.264 tamponi processati.Questi i dati emersi dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, giovedì 24 dicembre. Sono 33.380 gli attuali positivi, di questi 1.008 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 173 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.199 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 87.877. I guariti 52.258, mentre i decessi salgono a 2.239.La situazione territoriale provincia per provincia: Catania resta sempre la più colpita, con 269 nuovi contagi registrati, segue Palermo con 228, Messina con 77, Siracusa con 87, Trapani con 66, Ragusa con 37, Agrigento con 33, Enna con 29 e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono 853 iin, nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.264 tamponi processati.Questi i dati emersi dall’ultimodel Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, giovedì 24. Sono 33.380 gli attuali positivi, di questi 1.008 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 173 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.199 persone. Icomplessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 87.877. I guariti 52.258, mentre i decessi salgono a 2.239.Laterritoriale provincia per provincia: Catania resta sempre la più colpita, con 269contagi registrati, seguecon 228, Messina con 77, Siracusa con 87, Trapani con 66, Ragusa con 37, Agrigento con 33, Enna con 29 e ...

