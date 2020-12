Coronavirus, Rezza: “Incidenza stabile attorno a 330 casi ogni 100mila abitanti. Ma va abbattuta, situazione ideale è meno di 50 su 100mila” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Dopo una diminuzione della Rt ora abbiamo una sorta di tendenza alla stabilizzazione. L’Incidenza che la scorsa settimana era di 375 su 100mila, questa settimana è di 330 casi ogni 100mila abitanti, quindi la riduzione è davvero lieve”, così Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministro della Salute, nel corso della conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimane Iss-Ministero salute. “Abbiamo poi una tendenza di un lieve incremento dell’Rt che è ora a 0.9”, ha continuato. Nonostante l’Incidenza sia più o meno stabile, però, non è quella “ottimale”. “Bisogna continuare a tenere alta l’attenzione e anche le misure tendono a cercare di non determinare un aumento ulteriore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Dopo una diminuzione della Rt ora abbiamo una sorta di tendenza alla stabilizzazione. L’che la scorsa settimana era di 375 su, questa settimana è di 330, quindi la riduzione è davvero lieve”, così Gianni, direttore della prevenzione del ministro della Salute, nel corso della conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimane Iss-Ministero salute. “Abbiamo poi una tendenza di un lieve incremento dell’Rt che è ora a 0.9”, ha continuato. Nonostante l’sia più o, però, non è quella “ottimale”. “Bisogna continuare a tenere alta l’attenzione e anche le misure tendono a cercare di non determinare un aumento ulteriore ...

