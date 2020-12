Coronavirus, oltre 32mila casi in Germania. Israele, da domenica inizia il terzo lockdown. Usa: vaccinate un milione di persone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Continuano a rimanere alti, nonostante le misure restrittive imposte da una settimana dalla Cancelliera Angela Merkel, i numeri dei contagi in Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32.195 nuovi casi di Covid-19 con 802 decessi. E in Israele ci si appresta intanto ad entrare nel terzo lockdown dall’inizio della pandemia. domenica pomeriggio entreranno in vigore nuove misure restrittive per almeno due settimane e che potranno essere prorogate per altri 15 giorni se non scenderanno sotto quota mille i casi accertati nell’arco di 24 ore (martedì sono stati più di 3.500 per la prima volta da ottobre). Il lockdown parziale, con il Paese ‘chiuso’ agli stranieri dopo l’allarme per la nuova variante di Coronavirus, vieta visite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Continuano a rimanere alti, nonostante le misure restrittive imposte da una settimana dalla Cancelliera Angela Merkel, i numeri dei contagi in. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32.195 nuovidi Covid-19 con 802 decessi. E inci si appresta intanto ad entrare neldall’inizio della pandemia.pomeriggio entreranno in vigore nuove misure restrittive per almeno due settimane e che potranno essere prorogate per altri 15 giorni se non scenderanno sotto quota mille iaccertati nell’arco di 24 ore (martedì sono stati più di 3.500 per la prima volta da ottobre). Ilparziale, con il Paese ‘chiuso’ agli stranieri dopo l’allarme per la nuova variante di, vieta visite ...

MOSCA, 24 DIC - La Russia tocca un nuovo record di casi e decessi giornalieri legati al Covid-19: secondo le autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore ci sono stati 635 morti e 29.935 nuovi casi. Il bil ...

CIVITELLA ALFEDENA, IL PRESEPE CHE RESISTE AL COVID 19

CIVITELLA ALFEDENA - La pandemia da coronavirus ha stravolto le nostre tradizioni legate al Natale, ma per non rinunciare del tutto ai simboli di queste festivi ...

