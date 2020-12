Coronavirus | news L' Italia è in zona rossa Brusaferro | Decrescita ma rallentata LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dalla Vigilia di Natale scatta il primo periodo di massime limitazioni: spostamenti solo per valide ragioni e con autocertificazione in tutta. Controlli potenziati in città e lungo le strade. Accordo tra governo ed enti locali per il rientro a scuola dal 7 gennaio (col 50% di studenti in classe)