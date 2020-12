Coronavirus, mai così tanti ricoveri negli Usa. Messico, al via la campagna di vaccinazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANEnegli Usa il contagio da Coronavirus non accenna a frenare. Nell’ultima giornata i ricoveri di pazienti Covid-19 hanno toccato quota 119.500, secondo i dati del Washington Post, il numero più alto registrato finora. Gli Stati Uniti hanno superato i 325 mila morti a causa del Covid-19 e i casi di contagio dall’inizio della pandemia, stando ai dati della Johns Hopkins University, sono oltre 18,3 milioni. Superato il milione di persone vaccinate Ieri, 23 dicembre, l’amministrazione di Donald Trump ha annunciato un accordo con Pfizer per acquistare altri 100 milioni di dosi di vaccino, raddoppiando la fornitura per gli Stati Uniti. Il governo ha accettato di pagare 1,95 miliardi di dollari per il quantitativo aggiuntivo. Il gigante farmaceutico ha fatto sapere che tutti i 200 milioni di dosi saranno consegnati ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANEUsa il contagio danon accenna a frenare. Nell’ultima giornata idi pazienti Covid-19 hanno toccato quota 119.500, secondo i dati del Washington Post, il numero più alto registrato finora. Gli Stati Uniti hanno superato i 325 mila morti a causa del Covid-19 e i casi di contagio dall’inizio della pandemia, stando ai dati della Johns Hopkins University, sono oltre 18,3 milioni. Superato il milione di persone vaccinate Ieri, 23 dicembre, l’amministrazione di Donald Trump ha annunciato un accordo con Pfizer per acquistare altri 100 milioni di dosi di vaccino, raddoppiando la fornitura per gli Stati Uniti. Il governo ha accettato di pagare 1,95 miliardi di dollari per il quantitativo aggiuntivo. Il gigante farmaceutico ha fatto sapere che tutti i 200 milioni di dosi saranno consegnati ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mai Coronavirus, mai così tanti ricoveri negli Usa. Messico, al via la campagna di vaccinazione Open Coronavirus: 18 positivi in 24 ore a Sellia Marina, sindaco lancia l’allarme (VIDEO)

"La situazione è in evoluzione, gli alunni saranno sottoposti al tampone". E' quanto ha affermato il sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro.

"Tedeschi e coronavirus non mi hanno preso"

Fiorello Fabbri, 92 anni, partigiano della brigata Buricchi, ha vinto la sua battaglia con il Covid. Uscito dall’ospedale ha incontrato il sindaco ...

