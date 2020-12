Coronavirus | Lombardia | 2 656 nuovi casi | 67 le vittime nelle ultime 24 ore

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-4) e nei reparti (-47). A fronte di 32.926 tamponi effettu… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-153). A fronte di 31.587 tam… - RegLombardia : #Covid19 Leggi le misure del Decreto Natale del Governo (172/2020) valide su tutto il territorio nazionale dal 24… - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre in Lombardia: 2.656 nuovi casi e 67 vittime [aggiornamento delle 18:… - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #24dicembre Casi +2.656 (467.255 +0,57%) Deceduti +67 (24.677 +0,27%) Guariti +4.920 (384.67… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Diminuiscono in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva per Covid 19 e nei reparti. In particolare, in ...Milano, 24 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi positivi al Covid 19 sono 2.656 in Lombardia (di cui 171 'debolmente positivi') e sono presenti in tutte le province. E' quanto emerge dal bollettino ...