Coronavirus, le regole per spostamenti e visite durante le feste natalizie (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Stop a spostamenti tra le Regioni fino al 6 gennaio, mentre per muoversi all'interno della propria Regione o nel proprio Comune torna necessaria l'autocertificazione. Da oggi sono infatti in vigore in tutta Italia le disposizione del governo per il contrasto anti-Covid nel periodo di Natale. Nei giorni rossi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) è possibile effettuare un solo spostamento al giorno per andare a far visita a parenti e amici, comunque per un massimo di due persone a cui si possono aggiungere i minori di 14 anni, i disabili o persone non autosufficienti. Tali spostamenti saranno consentiti anche al di fuori del proprio comune, purché nella stessa Regione, sempre dalle 5 alle 22. Nei giorni arancioni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) gli spostamenti sono liberi all'interno del proprio comune, ...

Stop a spostamenti tra le Regioni fino al 6 gennaio, mentre per muoversi all'interno della propria Regione o nel proprio Comune torna necessaria l'autocertificazione.

