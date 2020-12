Coronavirus | le news Variante Covid | rientrati i primi 160 italiani dal Regno Unito LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono atterrati a Roma con un volo Alitalia all'aeroporto di Fiumicino. Ora per loro tampone e quarantena. Dalla Vigilia di Natale scatta la zona rossa in Italia: spostamenti solo per valide ragioni e con autocertificazione. Controlli potenziati in città e lungo le strade. Accordo tra governo ed enti locali per il rientro a scuola dal 7 gennaio (col 50% di studenti in classe). Brusaferro: "Decrescita del contagio, ma rallentata". Monitoraggio Iss, l'Rt sale a 0.90. Attesa per il bollettino della Protezione civile