Coronavirus | le news Bollettino | 18 040 casi su 193 777 tamponi | 505 decessi LIVE

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Variante Covid, rientrati i primi 160 italiani dal Regno Unito. Sono atterrati a Roma con un volo Alitalia all'aeroporto di Fiumicino. Ora per loro tampone e quarantena. Individuato un altro caso di variante del virus in Puglia. Dalla Vigilia di Natale scatta la zona rossa in Italia: spostamenti solo per valide ragioni e con autocertificazione. Controlli potenziati. Brusaferro: "Decrescita del contagio rallentata". Monitoraggio Iss, l'Rt sale a 0.90