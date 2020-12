Coronavirus, le dosi del vaccino Pfizer sono in viaggio verso l’Italia: arriveranno il 26 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) È partita la carovana di tir che porteranno in Italia i vaccini a mRNA prodotto da Pfizer-Biontech. Un viaggio che, dal sito produttivo di Puurs, in Belgio, condurrà 9.750 dosi nei confini nazionali. Una volta raggiunta la frontiera, le forze dell’ordine e i militari italiani scorteranno i farmaci biologici al primo punto di utilizzo, l’ospedale Spallanzani di Roma. L’arrivo è previsto il 26 dicembre: in tempo per il V-day fissato in tutta Europa il 27, ha assicurato il country manager di Pfizer in Italia, Paivi Kerkola. Lo smistamento in Italia Il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha anche confermato in conferenza stampa che «nella settimana che inizia il 28 dicembre, la Pfizer ha assicurato che ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) È partita la carovana di tir che porteranno in Italia i vaccini a mRNA prodotto da-Biontech. Unche, dal sito produttivo di Puurs, in Belgio, condurrà 9.750nei confini nazionali. Una volta raggiunta la frontiera, le forze dell’ordine e i militari italiani scorteranno i farmaci biologici al primo punto di utilizzo, l’ospedale Spallanzani di Roma. L’arrivo è previsto il 26: in tempo per il V-day fissato in tutta Europa il 27, ha assicurato il country manager diin Italia, Paivi Kerkola. Lo smistamento in Italia Il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha anche confermato in conferenza stampa che «nella settimana che inizia il 28, laha assicurato che ...

