Coronavirus, l'allarme dell' Iss: "La fase decrescente sta rallentando" (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'Iss lancia l'allarme, la fase di decrescita del contagio, ha subito un rallentamento, bisogna correre ai ripari. Assembramenti (Google)La gente vai in strada, si trattiene, fa compere, spende, va al bar, un po'ovunque, centri commerciali, tutto, ovunque, sempre e comunque pieno. Folla ovunque, anche oggi che in teoria dovrebbe esserci la zona rossa su scala nazionale. Sono giorni ormai che ognuno fa il comodo che gli pare. Se ci fossero, oggi pub, ristoranti aperti come nelle normali condizioni, sarebbero pieni anche quelli, con grande soddisfazione degli imprenditori, giustamente e grande rammarico da parte del Governo e dell'Iss. Il contagio è si in fase calante, ma quel calo, sta rallentando, sintomo che qualcosa nelle premure e nel rispetto delle regole da parte degli italiani ...

